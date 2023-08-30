Росія вигадала свою "альтернативу" зерновій угоді, яку сама ж заблокувала. Москва хоче залучити до цього Туреччину та Катар.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ росії.

Там заявляють, що глава МЗС рф Сергій Лавров та міністр закордонних справ Туреччини, який завтра має прибути до Москви, обговорять експорт російського зерна.

У Лаврова заявляють, що вигадали свою "альтернативу" зерновій угоді. Москва хоче за гроші Катару доставити у Туреччину мільйон тонн свого зерна для переробки. Після цього його хочуть продати "нужденним країн".

"Розглядаємо цей проект як хорошу робочу альтернативу чорноморській угоді", - стверджують у російському МЗС.