Зеленський обіцяє "висновки" щодо тих, хто виїхав з України за "фальшивками" від ВЛК [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки у середу, 30 серпня. Він пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.
Про це він заявив по результатам засідання РНБО.
За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.
Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.
Це дозволить звільнити військовослужбовців від ролі "кур'єра", та надасть можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.
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