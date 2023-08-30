Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки у середу, 30 серпня. Він пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.

Про це він заявив по результатам засідання РНБО.

За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Це дозволить звільнити військовослужбовців від ролі "кур'єра", та надасть можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.