Стрілянина у Дніпрі: яку кількість алкоголю виявили у крові загиблого [ Редагувати ]
У Дніпрі 29 серпня відбулася стрілянина, під час якої патрульний вистрелив у чоловіка, що чинив опір. Під час обстежень організму загиблого було виявлено наявність алкоголю в крові. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.
Джерела в правоохоронних органах розкрили деталі експертизи, згідно з якими було встановлено, що у крові померлого чоловіка містилося 2,48 проміле алкоголю, а в сечі - 2,78 проміле.
Така кількість випитого відповідає одній пляшці горілки.
Нагадаємо, у Дніпрі сталася стрілянина на проспекті Івана Мазепи, внаслідок якої загинув чоловік.
Під час розмови у водія з правоохоронцями стався конфлікт. П'яний водій напав на патрульну та почав її бити, після чого почав бити іншого патрульного.
У результаті бійки один з поліцейських, уже лежачи, застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.
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