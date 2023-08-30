У Дніпрі 29 серпня відбулася стрілянина, під час якої патрульний вистрелив у чоловіка, що чинив опір. Під час обстежень організму загиблого було виявлено наявність алкоголю в крові. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Джерела в правоохоронних органах розкрили деталі експертизи, згідно з якими було встановлено, що у крові померлого чоловіка містилося 2,48 проміле алкоголю, а в сечі - 2,78 проміле.

Така кількість випитого відповідає одній пляшці горілки.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася стрілянина на проспекті Івана Мазепи, внаслідок якої загинув чоловік.

Під час розмови у водія з правоохоронцями стався конфлікт. П'яний водій напав на патрульну та почав її бити, після чого почав бити іншого патрульного.

У результаті бійки один з поліцейських, уже лежачи, застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.