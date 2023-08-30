До білорусі прибули ешелони з "Іскандер-М" [ Редагувати ]
30 серпня, у середу, до території білорусі прибув ешелон не менше ніж з десятьма ракетними комплексами "Іскандер-М" з країни-агресора. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Відомо, що ешелон з ОТРК "Іскандер-М" прибув на станцію Осиповичі Могильовської області з села Капустін Яр в Астраханській області рф.
Згідно з інформацією групи, на тій самій території розташований однойменний ракетний полігон - 4-й державний центральний міжвидовий полігон російської федерації.
Крім того, "Беларускі Гаюн" повідомив, що комплекси "Іскандер-М" вже на озброєнні збройних сил білорусі. При цьому варто відзначити, що цей поїзд не є останнім, що прибуде в країну.
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