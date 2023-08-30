Бійці "Гвардії наступу" знищили ворожий КАМАЗ: є загиблі (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують завдавати значущих втрат армії країни-агресора. Бійці "Гвардії наступу", використовуючи FPV-дрон, зуміли знищити ворожий автомобіль КАМАЗ, який перевозив військовий особовий склад. Відповідне відео опублікувало МВС України.
Влучний удар по окупантах відбувся на Харківському напрямку.
Під час проведення розвідувальних дій на Харківському напрямку бійці "Сталевого кордону" Гвардії наступу атакували та уразили ворожий КАМАЗ, який прямував на позиції окупантів. Всі росіяни згоріли, - йдеться в повідомленні.
Згідно зі словами МВС, на відеозаписі відображені щирі емоції оператора безпілотного літального апарату з приводу влучання.
по темі
У ніч на 30 серпня росія зазнала наймасовішої атаки безпілотників з початку вторгнення в Україну. Вперше з початку війни під удар потрапив Псков, який знаходиться за 700 км від України
До території білорусі прибув ешелон не менше ніж з десятьма ракетними комплексами
Припускається, що росія експериментує з різними методами датування випуску ракет
Саме країни "сімки" є найбільшими у світі покупцями алмазів, на їхню частку припадає близько 70% споживання.
Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян