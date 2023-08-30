Правоохоронні органи готують звинувачення жінці, яка перебувала разом із чоловіком, що загинув під час стрілянини в Дніпрі. Їй інкримінють посягання на життя представника правоохоронних органів. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на свої джерела.

Згідно з інформацією з джерел видання, слідчі органи готують підозру жінці, яка керувала автомобілем Jaguar під час трагічної стрілянини в Дніпрі. Її можуть звинуватити згідно статті 348 Кримінального кодексу України - у спробі вчинити напад на працівника правоохоронного органу.

Покарання, передбачене за цим злочином, включає строк до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що чоловік, який загинув в результаті стрілянини, перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові було виявлено 2,4 проміле алкоголю.