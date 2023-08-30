Німеччина передала Україні "Леопарди": що ще ввійшло у новий пакет допомоги [ Редагувати ]
30 серпня уряд Німеччини відзвітував про передачу нового пакету військової допомоги Україні. Про це пишуть на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина.
Відомо, що до чергового пакету військової допомоги увійшли:
- 10 бойових танків Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;
- 4 транспортери танків HX81 та 4 напівпричіпи;
- більш як 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.
- польовий шпиталь.
Нагадаємо, Німеччина раніше надіслала Україні партію військової допомоги. ФРН вперше передала ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot.
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