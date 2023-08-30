путін і Кім Чен Ин ведуть переговори про постачання боєприпасів [ Редагувати ]
Діалоги між росією та Північною Кореєю активно продовжуються, ймовірно, з метою досягнення угоди про постачання значної кількості боєприпасів для російської армії, включаючи артилерійські снаряди.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі.
"Ми як і раніше стурбовані тим, що Північна Корейська Народно-Демократична Республіка розглядає можливість надання військової допомоги російським збройним силам, які діють в Україні, і ми маємо нову інформацію, щоб поділитися з вами сьогодні, що переговори між росією та КНДР активно просуваються вперед", - заявив Кірбі.
Повідомляється, що з цього приводу незабаром відбудуться переговори на "високому рівні".
"Після укладення угоди росія отримає значну кількість боєприпасів з КНДР, які російські військові мають намір використати в Україні. Угода також може передбачати поставку сировини, необхідної для військової промисловості росії", - повідомив американський чиновник.
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