Хто винний: Арахамія прокоментував стрілянину у Дніпрі [ Редагувати ]
29 серпня у місті Дніпро трапилася смертельна стрілянина за участю працівника поліції. В інциденті є вина обох сторін - загиблого і правоохоронця. Про це заявив народний депутат Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
З одного боку ця родина мала б зупинитися і повністю виконати всі інструкції поліцейських, а з іншого боку і поліцейський, коли він вже діставав зброю, мав зробити попереджувальний постріл в повітря і потім тільки застосовувати зброю, - підкреслив Арахамія.
В ситуації будуть розбиратися правоохоронні органи.
Нагадаємо, що чоловік, який загинув в результаті стрілянини, перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові було виявлено 2,4 проміле алкоголю.
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