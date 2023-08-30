29 серпня у місті Дніпро трапилася смертельна стрілянина за участю працівника поліції. В інциденті є вина обох сторін - загиблого і правоохоронця. Про це заявив народний депутат Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

З одного боку ця родина мала б зупинитися і повністю виконати всі інструкції поліцейських, а з іншого боку і поліцейський, коли він вже діставав зброю, мав зробити попереджувальний постріл в повітря і потім тільки застосовувати зброю, - підкреслив Арахамія.

В ситуації будуть розбиратися правоохоронні органи.

Нагадаємо, що чоловік, який загинув в результаті стрілянини, перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові було виявлено 2,4 проміле алкоголю.