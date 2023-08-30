Начальник штабу оборони Королівства Данія генерал Флеммінг Лентфер повідомив про готовність українських льотчиків до льотної підготовки на винищувачах F-16. За словами Залужного, про це він сказав під час телефонної розмови з головнокомандувачем ЗСУ.

Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки, - написав Залужний.

Також командування ЗСУ дійшло згоди з данськими партнерами щодо початку роботи над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16.