Українські пілоти готові до польотів на F-16 - Залужний [ Редагувати ]
Начальник штабу оборони Королівства Данія генерал Флеммінг Лентфер повідомив про готовність українських льотчиків до льотної підготовки на винищувачах F-16. За словами Залужного, про це він сказав під час телефонної розмови з головнокомандувачем ЗСУ.
Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки, - написав Залужний.
Також командування ЗСУ дійшло згоди з данськими партнерами щодо початку роботи над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16.
Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором, - наголосив Валерій Залужний.
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