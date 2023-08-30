На Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів: що відомо [ Редагувати ]
29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє "Суспільне".
Загиблі воїни мали ранги офіцерів. Один із них родом з Полтавської області, а решта - з різних регіонів України, додав речник бригади Євген Ракіта.
Із загиблими прощатимуться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
Льотчика із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідки вони родом.
Як повідомив Євген Ракіта, наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки.
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