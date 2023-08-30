30 серпня, у Міжнародний день насильницьких зникнень, біля будівлі МЗС у Києві проходить акція Центру громадянських свобод на підтримку цивільних ув'язнених "ГОЛОСИ / VOICES". Про це повідомляють кореспонденти "Подробиць".

Актори показують, у яких нелюдських умовах перебувають цивільні.

"Нас просто викрали прямо з батьківської хати", "їх дратувало все, навіть те, що ти відповідаєш на їхні запитання, особливо, коли ти говорив українською мовою", "одного разу, коли вони розбили мені голову, то вони намазали мені клеєм ПВА ту рану", "погрози та психологічний тиск зі словами "ми тебе спалимо живцем", - такі реальні свідчення українців, які повернулися із російських застінків.

Пані Анна чекає з полону чоловіка Івана. Його рашисти викрали в Димері, у перші дні війни, коли чоловік їхав до брата. З тих пір він у застінках росіян.

В міжнародний день зниклих без вісті на мирну акцію в центрі Одеси зібралися рідні зниклих українських військових моряків, з затонулих катерів "Слов'янськ" та "Станіслав".

З кожного судна врятували лише частину екіпажу. Доля 16 моряків залишається невідомою. Їхні рідні вважають, що моряки живі та перебувають у полоні.

Хоча офіційного підтвердження з боку росії досі отримати не вдалося. Рідні зниклих утворили громадську організацію "Об'єднані морем" і наполягають: мають факти на підтвердження того, що моряки не загинули під час атак.

Сюжет про історії полонених українців і про те, що держава робить для їхнього звільнення - дивіться завтра у вечірньому блоці марафону "Єдині новини".