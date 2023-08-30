Ігнат пояснив, чому навіть уламки ракет спричиняють вибух [ Редагувати ]
Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, роз'яснив причину, чому навіть фрагменти ракет можуть викликати вибух. В ефірі телемарафону, обговорюючи нічну атаку росії на Україну, він відзначив, що під час діяльності систем протиповітряної оборони уламки зі збитих ракет можуть бути різними.
"У телеграмах багато відео, що мовляв, який же це уламок, коли вибух. Може бути вибух від уламків. Уламок може бути різним. Уламки можуть бути від ракети, яка розірвалася в повітрі, а може бути ракета, пошкоджена зенітною", - сказав Ігнат.
Він також додав, що зенітна ракета не обовʼязково стикається прямо у ворожу, а може вибухати поруч.
"Таким чином, позбавляючи її подальшого руху. І бойова частина саме крилатої ракети тієї самої Х-101 буде падати вниз і можуть бути наслідки", - зазначив речник.
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