Українські військові під час контрнаступальних дій успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони інтервентів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного альянсу в інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", - зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на важкі бої на фронтах, при цьому українці на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії та додав, що між союзниками з НАТО та з українською стороною "ведеться постійний діалог".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - заявив Столтенберг.