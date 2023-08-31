У тимчасово окупованому Криму пролунали звуки вибухів у районах Старокримського полігону на сході півострова та аеродрому в Кіровській втомі 31 серпня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Окрім вибухів, місцеві жителі у мережі також повідомляють про стрілянину у цих районах.

При цьому наголошується, що представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери "про навчання не попереджали, для "утилізації" рано".

Офіційних заяв щодо того, що відбувається в цих районах, поки що немає.