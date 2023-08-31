В окупованому Криму повідомляють про вибухи біля полігону і аеродрому [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму пролунали звуки вибухів у районах Старокримського полігону на сході півострова та аеродрому в Кіровській втомі 31 серпня.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Окрім вибухів, місцеві жителі у мережі також повідомляють про стрілянину у цих районах.
При цьому наголошується, що представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери "про навчання не попереджали, для "утилізації" рано".
Офіційних заяв щодо того, що відбувається в цих районах, поки що немає.
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