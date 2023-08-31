Українські бійці відбили атаки ворога та наступають на двох напрямках [ Редагувати ]
Українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.
Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
За словами речника, на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.
Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
Як зазначив Ковальов, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.
"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - сказав речник.
Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники намагалися штурмувати поблизу населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка Луганської області, а також у районі Кліщіївки й Курдюмівки Донецької області.
На вказаних напрямках тривають важкі бої. За добу відбулося 40 бойових зіткнень.
по темі
Спеціальна координаційна група розробляє механізми притягнення рф до відповідальності за злочини агресії проти України, і зараз розглядає три варіанти створення такого трибуналу
У Куп'янському районі Харківської області посилили комендантську годину з 1 вересня. Мешканці низки громад не зможуть виходити на вулицю з 18:00 до 06:00
Контрнаступ українських сил під Бахмутом триває, а окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти з Бахмута
Низка країн-партнерів дозволили Україні знищувати все російське на окупованих територіях
Українські військові отримають у своє користування дистанційні роботи камікадзе. Вони допоможуть ефективніше нищити ворога