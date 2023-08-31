Українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За словами речника, на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Як зазначив Ковальов, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - сказав речник.

Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники намагалися штурмувати поблизу населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка Луганської області, а також у районі Кліщіївки й Курдюмівки Донецької області.

На вказаних напрямках тривають важкі бої. За добу відбулося 40 бойових зіткнень.