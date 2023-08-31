Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ: атаковано підприємство, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч проти четверга, 31 серпня, обстріляли Слов'янськ Донецької області. Мішенню стало сільськогосподарське підприємство, через що загинув охоронець.
Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.
"На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. "Прильоти" в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загинула",- розповів він.
За словами Ляха, жертвою став охоронець підприємства у селищі Мирному.
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