Школярів у Криму з 1 вересня відправлять на курси військової підготовки [ Редагувати ]
Кримські гауляйтери вирішили навчити школярів азів військової підготовки. Для цього з 1 вересня у школах буде спецкурс, який пройдуть усі учні, починаючи з 5 класу.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
"У 5-9 класах буде запущено курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки" з 1 вересня, також учні 10-11-х класів у рамках федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки", - говориться в повідомленні російського міністерства освіти, науки та молоді регіону.
При цьому, як пишуть росЗМІ, в анексованому Криму вже організували семінар-практикум. У ньому взяли участь 25 вчителів, які проходили курси з стройової та тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводженні із засобами індивідуального захисту та РХБЗ.
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