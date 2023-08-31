У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів - радник мера [ Редагувати ]
Партизани підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", написав Андрющенко.
За його словами, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби росіян - "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".
"Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!", - зазначив радник мера.
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