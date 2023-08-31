Глава Міноборони Британії пішов у відставку [ Редагувати ]
Міністр оборони Британії Бен Воллес офіційно пішов у відставку. Він обіймав посаду чотири роки.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже прийняв відставку Бена Воллеса. Очікується, що сьогодні він призначить свого нового міністра оборони.
У своєму листі до прем'єра Воллес заявив, що за роки його діяльності британська армія зміцніла. Він також подякував Сунаку за дружбу, запевнивши, що і далі підтримуватиме главу уряду.
Ріші Сунак своєю чергою заявив, що Воллес "з відзнакою служив Британії", похваливши колишнього міністра за відданість, майстерність та стратегічне бачення.
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