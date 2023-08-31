Ігнат розповів, коли наступні групи пілотів поїдуть навчатися на F-16 [ Редагувати ]
У Повітряних силах сподіваються, що друга та третя групи українських пілотів та інженерів незабаром вирушать для навчання на винищувачах F-16 за кордоном.
Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Перша група поїхала. Сподіваємось, що і друга і третя незабаром теж будуть навчатися", - сказав він.
Речник Повітряних сил зазначив, що Україна розраховує максимально охопити всі майданчики, які нададуть союзники для навчання наших фахівців.
При цьому частина пілотів залишиться в Україні для захисту неба та нищення окупантів.
Ігнат зауважив, що домашнім завданням для України є підготовка у консультаціях із союзниками інфраструктури для F-16.
"Не є якоюсь великою проблемою інфраструктура. Єдине що група керівництва польотами, зв’язок буде адаптуватися. Над цим процесом уже давно думали і працювали тут, в Україні, наші фахівці разом із нашими партнерами", - додав він.
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