У Повітряних силах сподіваються, що друга та третя групи українських пілотів та інженерів незабаром вирушать для навчання на винищувачах F-16 за кордоном.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Перша група поїхала. Сподіваємось, що і друга і третя незабаром теж будуть навчатися", - сказав він.

Речник Повітряних сил зазначив, що Україна розраховує максимально охопити всі майданчики, які нададуть союзники для навчання наших фахівців.

При цьому частина пілотів залишиться в Україні для захисту неба та нищення окупантів.

Ігнат зауважив, що домашнім завданням для України є підготовка у консультаціях із союзниками інфраструктури для F-16.

"Не є якоюсь великою проблемою інфраструктура. Єдине що група керівництва польотами, зв’язок буде адаптуватися. Над цим процесом уже давно думали і працювали тут, в Україні, наші фахівці разом із нашими партнерами", - додав він.