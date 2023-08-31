Міністр оборони України Олексій Резніков найближчим часом буде відправлений у відставку. Замість нього відомство очолить голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"За моєю інформацією, Резніков залишить пост Міністра оборони і згодом поїде послом у Великобританію. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено.

На місце Міністра оборони буде подано нашого екс-колегу по фракції, а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ.

Хто замість Рустема на Фонд поки не вирішено. Враховуючи, скільки активів туди передали і повноважень, то сподіваюсь, це не буде знов "вічний в.о.", - написав Железняк.

За даними депутата, ротація в уряді відбудеться наступного тижня, тобто у "перший тиждень вересня".

Про скору ротацію і відставку пан Міністр знав до своєї відомої пропозиції щодо парі... Тому не дуже спортивно вийшло.

За його даними, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства вже на наступному тижні. Кандидатура Резнікова також ніби-то розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

- На місце Міністра оборони буде подано нашого екс-колегу по фракції, а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був, - зазначив Железняк.

За чутками у кулуарах, президент Зеленський активно шукає кандидатів на заміну Резнікову через низку корупційних скандалів у його відомстві. Раніше повідомлялося, що на посаду главу Міноборони розглядають двох кандидатів:

віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.