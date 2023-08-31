Уряд Великої Британії офіційно оголосив про призначення Гранта Шеппса (Grant Shapps) міністром оборони. Він змінив на цій посаді Бена Воллеса, який пішов у відставку.

Це п'ята посада Шеппса в уряді за рік: він був міністром транспорту за Бориса Джонсона, шість днів міністром внутрішніх справ за Ліз Трасс і міністром бізнесу та міністром енергетики за Ріші Сунака.

Перед призначенням главою Міноборони Шеппс обіймав посаду міністра енергетичної безпеки.