Світовий банк виділив Україні $232 млн на ремонт житла: хто отримає гроші [ Редагувати ]
Світовий банк виділив Україні $232 млн допомоги на терміновий ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Про це повідомила пресслужба банку.
"В рамках нового проекту Світового банку понад 100 000 родин в Україні отримає допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.
Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах.
Кошти на ремонт також надаватимуться власникам осель у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту", - повідомляє Світовий банк.
Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані заявила:
Проект HOPE допоможе тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт своїх домівок до настання зими. роект також підтримає Уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки. Світовий банк підтримує Україну на її шляху з відновлення житла та іншої міської інфраструктури.
Станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася у понад $50 млрд. Цей проект покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту.
Це початкове фінансування на загальну суму $232 млн дозволить відшкодувати видатки на ремонт людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження, включаючи близько 98 000 окремих будинків і 8 000 домогосподарств у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти регіонах. Бенефіціари отримають компенсацію за ремонти.
Фінансування проекту HOPE складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі $70 млн, забезпеченої гарантією Уряду Японії, та гранту у розмірі $162,5 млн від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.
Згодом очікується додаткове фінансування до $800 млн від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.
За оцінками, від вторгнення росіян постраждало майже 1,4 млн житлових одиниць (7% від загального житлового фонду), в яких проживає 3,5 млн українців. Майже 87% пошкодженого житла - це багатоквартирні будинки; чотири з п'яти пошкоджених будинків знаходяться у міських районах.
Нагадаємо, раніше "Подробиці" опублікували роз'яснення Мінінфраструктури, як отримати компенсацію за знищене окупантами житло.
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