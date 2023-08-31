Авіакатастрофа з українськими гвинтокрилами Мі-8 у Краматорському районі на Донеччині, в якій загинули шість пілотів, сталася через появу російського винищувача - льотчики намагалися уникнути ураження. Про це повідомив "Суспільному" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Євлаш.

Два гвинтокрили Мі-8 виконували бойове завдання. Під час того, як вони летіли на завдання, відбувся виліт російського винищувача Су-35. Для того, аби уникнути імовірного ураження, вони заходили на посадку і сталася авіакатастрофа.

Внаслідок чого саме сталася авіакатастрофа наразі невідомо. Працює комісія, деталі встановлять згодом.

Як повідомлялося, 29 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Загиблі мали офіцерські звання. Один з них - родом із Полтавщини, решта - з інших регіонів України.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині зіткнулися два літаки Л-39, загинули троє пілотів.