У Дніпрі намагаються врятувати 10-річну дівчинку, яка потрапила до лікарні у стані важкого алкогольного отруєння. Стан дитини дуже тяжкий, повідомляє повідомила Dnepr.info з посиланням на працівника Нікопольської СЕМД Оксану Крепську.

Інцидент стався на території Покровської сільської ОТГ. 27 серпня до медиків надійшов виклик про дівчинку, яка була без свідомості на дитячому майданчику.

Місцеві мешканці розповіли, що група дітей була в неадекватному стані, від них тхнуло алкоголем. На місце негайно вирушила бригада швидкої.

На дитячому майданчику медики побачили непритомну 10-річну дівчинку. Поруч була ї мати та ще одна маленька дитина. Пояснити, що сталося жінка не змогла. Вона поводилася неадекватно та заважала фельдшерам оглядати постраждалу.

Медики вирішили викликати поліцію, адже мати поводилася досить агресивно та погрожувала їм. Дитину ушпиталили до однієї з лікарень Нікополя, а потім перевезли до реанімації медзакладу Дніпра. Дитина у важкому стані.



За словами медиків, мамою дитини займається поліція, адже це не вперше, коли дівчинка отруюється алкоголем.

Нагадаємо, на Рівненщині нещодавно неадекватна мати втопила у кар'єрі двох синів.