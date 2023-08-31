Журналісти дізнались деталі про жінку, яка знаходилася поряд із Джумбері Сілогавою в Jaguar у Дніпрі. Саме вона перебувала за кермом, коли його зупинити патрульні поліцейські і відмовлялась виконати їхні вказівки.

За даними "Схем", це - 22-річна Тетяна Патинка. Правоохоронці готують їй підозру за 348 статтею Кримінального кодексу - "посягання на життя працівника правоохоронного органу". Ця стаття передбачає покарання до 1 5 років позбавлення волі.

Супутниця Джумбері Сілогави прописана у Дніпропетровській області. Зв’язатися з Тетяною Патинкою не вдалось, її телефон вимкнений.

Чоловіка, який напав на патрульних і отримав за це дві кулі в спину, звали Джумбері Сілогава, йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві - колишній дружині Джумбері. Саме її діти були в салоні автомобіля. Наталія натякнула, що за кермом була коханка її чоловіка.

За даними джерел "Схем"у правоохоронних органах, Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.

Журналісти опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксований весь інцидент з моменту зупинки автомобіля до стрілянини. Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин.

До цього патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео - тривалістю три хвилини. на цьому видно, шо водій автомобіля порушив правила - "з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч" і "підрізав" автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео - чоловік.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Раніше ЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що у загиблого в крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У Державному бюро розслідувань відмовились підтвердити цю інформацію. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

Наразі я не можу підтвердити, що ті результати експертизи, які в Інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів.

Патрульний, який розстріляв Джумбері Сілогаву, затриманий, триває розслідування.