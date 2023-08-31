З'явилося перше фото з місця аварії двох вертольотів під Краматорськом на Донеччині, де загинуло шість пілотів.

29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Літальні апарати повністю знищено. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України.

Державне бюро розслідування повідомило про початок розслідування авіакатастрофи двох бойових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині.

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії.

Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії", - повідомляє ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Євлаш, авіакатастрофа сталася через появу російського винищувача Су-35. Льотчики намагалися уникнути ураження і заходили на посадку.