Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї по цілі за 700 кілометрів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї по цілі за 700 км.
"Щоденний селектор.
Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється.
Міноборони - про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків" - те, що зараз дуже потрібно.
Мінстратегпром - про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!
Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору". Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища.
МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.
І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів.
Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - написав глава держави.
Зеленський не уточнив, де саме застосовувалась "далекобійна зброя", але, скоріш за все, йшлося про удар безпілотниками по аеропорту Пскова, який знаходиться за 700 км від північного кордону України.
Там було знищено мінімум чотири літаки Іл-76. Це визнало російське державне інформаційне агентство ТАСС.
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