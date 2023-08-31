Українці можуть торгувати на Amazon без комісії

Компанія Amazon продовжила на один рік пільгові умови для українського бізнесу, які дають можливість підприємцям з України торгувати, не сплачуючи комісію. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Продавайте товари на Amazon без комісії. Компанія продовжила пільгові умови для українців", - повідомило Мінцифри.

Українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар.

Торік з ініціативи Мінцифри компанія Amazon спростила умови для українського бізнесу. Пільгові умови продовжили до вересня 2024 року.

Віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував це рішення.

"Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7-17% за кожен проданий товар.

Рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.

Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України", - написав Федоров.