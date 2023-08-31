Amazon продовжила пільгові умови для українських бізнесменів [ Редагувати ]
Компанія Amazon продовжила на один рік пільгові умови для українського бізнесу, які дають можливість підприємцям з України торгувати, не сплачуючи комісію. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
"Продавайте товари на Amazon без комісії. Компанія продовжила пільгові умови для українців", - повідомило Мінцифри.
Українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар.
Торік з ініціативи Мінцифри компанія Amazon спростила умови для українського бізнесу. Пільгові умови продовжили до вересня 2024 року.
Віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував це рішення.
"Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7-17% за кожен проданий товар.
Рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.
Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України", - написав Федоров.
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