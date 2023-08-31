На Полтавщині у школах планують запровадити вивчення польської мови як іноземної. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

"Плануємо впроваджувати польську мову як іноземну в школах Полтавщини. Реалізуємо ініціативу в межах проєкту "Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень"", - написав чиновник.

Вивчення польської запроваджуватимуть у три етапи. Спочатку для вчителів польської мови організують 10-денний кемп у Кракові. Потім організовуватимуть семінари у школах області, де спікерами будуть польські та англомовні волонтери. На третьому етапі будуть організовувати конкурси та олімпіади для учнів.

"Впевнений, це черговий крок до інтеграції Полтавщини у сферу культури, історії та географії Польщі. Маємо співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку та розбудови України", - зазначив Біленький.