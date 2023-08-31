На Луганщині зараз ворог наступає в районах Новоєгорівки та Білогорівки, а ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. На південних напрямках триває наступальна операція наших військ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала чергове зведення з фронтів.

СХІД

Тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

ПІВДЕНЬ

На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах.

ПІВНІЧ

Ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону ("Брянськ", "Курськ" і "Бєлгород") з метою сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій.

Продовжує обстріли населених пунктів з території російської федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України.