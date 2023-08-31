Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3325-ІХ (раніше 8176) про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) - сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається вирахуванням виграшів з загальної суми всіх ставок.

Підписання важливого закону прокоментував народний депутат Ярослав Залізняк:

Підписаний законопроект №8176, де ми врегулювали оподаткування онлайн-казино, які нахабно "забували" заплатити податок на валовий ігровий дохід онлайн-казино у розмірі 18%. Це +1,5 млрд грн/ рік для Бюджету.

У середині квітня 2022 року Верховна Рада схвалила норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, яка передбачає сплату 2% єдиного податку з обороту.

На початку 2023 року президент Зеленський підписав закон про заборону гральному бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування.