З 1 вересня 2023 року, коли розпочинається новий церковний рік, Православна церква України та Українська греко-католицька церква переходить на новий церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем - на 13 днів раніше.

При цьому кожна парафія та громада самостійно вирішує, переходити на новий календар чи залишиться на старому.

"Подробиці" розбиралися, коли і які церковні свята будуть за новим календарем у 2023 році.

Дата Великодня та пов'язаних з нею свят, таких як Трійця та Вознесіння Господнє, вираховується за місячним календарем. Католики та православні користуються різною пасхалією (методикою обчислення дати свята). Навіть під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику обчислення дати свята.

Таким чином, коли реформа церковного календаря набуде чинності, Великдень та пов'язані з ним дати будуть єдиними церковними святами, які не співпадатимуть з католицькими.

Найважливіші з церковних свят - великі свята, пов'язані з життям Ісуса Христа і Богоматері. Їх ділять на двунадесяті (12 головних) і недвунадесяті.

У вересні великих двунадесятих свят буде два - Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Новий церковний календар на 2023 рік