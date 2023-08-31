Окупанти обстріляли центр Куп'янська та Борову [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти 31 серпня атакували центр Куп'янська та Борову в Харківській області. Унаслідок ворожих атак є постраждалі.
Внаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи.
Зазначається, що є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків.
Обстріли Борової та інших населених пунктів у Харківській області
Також Синєгубов повідомив, що близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.
До цього окупанти атакували село Осинове, Куп’янськ, Вовчанськ, село Шийківка, село Загризове з різних видів озброєнь.
Окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.
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