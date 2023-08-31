Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук повідомила, що майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. Про це вона сказала в ефірі телемарафону

Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тисяч постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Окрім того, майже 10 тисяч українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.

Віце-прем'єр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тисяч.

Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.

Вона додала, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.