У Дніпрі обирають запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня. Прокуратура просить про арешт. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Патрульному оголосили підозру у навмисному вбивстві та перевищенні повноважень. Сторона обвинувачення вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зі сторони захисту присутні троє адвокатів.

Водночас під залом суду зібралися люди в підтримку патрульного поліцейського. Сам затриманий не знаходиться в залі суду через стан здоров'я, він присутній по відеозв'язку.

Раніше поліція офіційно оприлюднила відео тривалістю три хвилини. на цьому видно, шо водій автомобіля порушив правила - "з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч" і "підрізав" автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео - чоловік.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Також ЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що у загиблого в крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У Державному бюро розслідувань відмовились підтвердити цю інформацію. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

Наразі я не можу підтвердити, що ті результати експертизи, які в Інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів.

Патрульний, який розстріляв Джумбері Сілогаву, затриманий, триває розслідування.