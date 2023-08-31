У четвер, 31 серпня, правоохоронці готують підозру жінці, яка була однією з учасників стрілянини з поліцією в Дніпрі. Вона перебувала за кермом автомобіля, який зупинили патрульні. Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах.

Також стверджується, що є відео підтвердження, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля, якого пізніше застрелили правоохоронці, бив іншого поліцейського.

Наразі жінці готують підозру.

Раніше правоохоронці відкрили провадження за статтею 348 КК України - посягання на життя патрульних. Але підозра жінці, за даними джерела, буде оголошена за іншою статтею.

Також поліція офіційно оприлюднила відео тривалістю три хвилини. на цьому видно, шо водій автомобіля порушив правила - "з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч" і "підрізав" автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео - чоловік.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Також ЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що у загиблого в крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У Державному бюро розслідувань відмовились підтвердити цю інформацію. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

Наразі я не можу підтвердити, що ті результати експертизи, які в Інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів.

Патрульний, який розстріляв Джумбері Сілогаву, затриманий, триває розслідування.