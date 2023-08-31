Показ страшної й жорстокої правди про поводження з цивільними заручниками - один із небагатьох способів привернути увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів рф.

Їх погрожували спалити живцем, заливали їдкий клей у рани, за найменшу непокору били та залякували. Уривки спогадів українців, які пройшли російський полон напередодні звучали на Михайлівській площі у Києві. У Міжнародний день насильницьких зникнень там пройшла акція під назвою "Голоси" на підтримку цивільних бранців російських загарбників.

Скільки людей нині перебувають у російських застінках і чому їх так складно повернути додому? Ніна Коломієць з'ясовувала.

На Михайлівській площі, поряд з обгорілою російською технікою збираються люди з плакатами й фотографіями. За кожною з них - болюча історія викрадення.

Анна Моштукова, учасниця акції:

Сказали: "Стій". Ми зупинилися, положили нас на землю, почали бити, Ваню привязали до дерева, потім помістили в ангар, були допити...

Анна розповідає історію зникнення свого чоловіка - це сталося у перші дні повномасштабного вторгнення, у селищі Димер на Київщині. Тоді ж викрали рідних і її сусідки, Ольги Манухіної.

Ольга Манухіна, учасниця акції:

У мене в полоні знаходяться чоловік і син. Зайшли в хату, перевірили всі телефони, нічого у наших не знайшли, а малого обгородили 6 осіб на вулиці, заставили його роздягнутися, перевіряли його тіло, тому що в нього татуювання. Вони сказали: забираємо на допит. Зав'язали руки спочатку чоловікові, потім синові. Це все на моїх очах, на очах маленького сина і доньки. Вони їх посадили в БТР і вивезли. Сказали: через 2 години привеземо. Так і не привезли.

Про подальшу долю своїх найрідніших людей жінки знають мало. Лиш сухе підтвердження від Червоного Хреста, що бранці живі й перебувають на території рф. Ці та історії ще півсотні цивільних ув'язнених увійшли до брошури "Голоси". У яких умовах утримують цивільних ув'язнених в росії - можна лиш здогадуватися.

Коли я сказала, що не пам'ятаю номер мами - мені відповіли: ти звідси не подзвониш. Тож він тобі й не знадобиться.

Це голоси тих, кому все ж вдалося вирватися із російських застінків. Реальні спогади колишніх в'язнів країни-агресорки. Актори на мить приміряють на себе роль полоненого в руках ворога.

Там був чоловік, якого дуже сильно били. Я якось інстинктивно закричала: не чіпайте його, будь ласка! Вони включали нам свою кацапську музику, ми її слухали, вони змушували підспівувати...

Анастасія Агафонова, акторка, режисерка перформансу команди Actors for Future:

Коли я вжилася в роль полоненої, то відчула такий жах, страх, тотальну ненависть до наших ворогів.

Загарбники цинічно викрадають людей на окупованих територіях і вимагають обміняти їх на своїх військовослужбовців. А це прямо суперечить нормам гуманітарного права, наголошують правозахисники.

Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод:

Це держава-терористка. Кожен з цих людей - це просто важіль тиску на Україну, тому так важливо включати міжнародні різні механізми. росія фактично створила новий вид воєнного злочину - це нелегальне утримання цивільних на свої території, тому вони мають бути звільнені без умов і будь-яких обмінів.

Показ страшної й жорстокої правди про поводження з цивільними заручниками - один із небагатьох способів привернути увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів рф. А тому перформанс про те, у яких умовах утримують цивільних українців у росії - актори планують показати й в Гаазі. Аби й там побачили криваву й безжальну сутність російської армії. І допомогли повернути кожного українця - додому.

Давид Щерба, учасник акції: