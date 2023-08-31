У вересні деякі внутрішньо-переміщені особи (ВПО) більше не зможуть отримувати певні виплати через встановлені обмеження на майно. Тим не менше, протягом цього місяця їм буде надаватись можливість подавати заявки на фінансову допомогу у разі завдання збитків внаслідок підтоплень, які сталися в Херсонській і Миколаївській областях.

Так, починаючи з 1 вересня, в Україні набувають чинності нові норми нарахування фінансової допомоги для осіб, які внутрішньо перемістилися в межах країни. Розмір допомоги тепер буде залежати від матеріального стану цих переселенців.

У випадку, коли соціальні служби приймають рішення про припинення виплати, інформацію про це буде надано додатково.

Якщо ви бажаєте оскаржити рішення, необхідно буде надати відповідні документи.

Щодо інших категорій переселенців, вони продовжуватимуть отримувати допомогу щомісяця до кінця січня 2024 року.

Після закінчення цього періоду виплати будуть переглянуті.

Громадяни не потребуватимуть додаткових заходів, щоб забезпечити продовження виплат, оскільки це буде здійснюватися автоматично щомісяця, конкретно 15 та 28 числа.

Пенсії

Розмір пенсій у вересні підвищувати не планують. Але деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати від ООН.