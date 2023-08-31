Стрілянина в Дніпрі: затриманий патрульний не погоджується з отриманою підозрою [ Редагувати ]
У четвер, 31 серпня, затриманий патрульний, що застрелив чоловіка у Дніпрі, заявив у суді, що з отриманою підозрою не погоджується взагалі. Про це повідомляє "Суспільне".
За словами поліцейського, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.
Він також не згоден на запобіжний захід - тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.
Раніше поліція офіційно оприлюднила відео тривалістю три хвилини, де видно, шо водій автомобіля порушив правила - "з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч" і "підрізав" автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео - чоловік.
Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.
Також ЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що у загиблого в крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У Державному бюро розслідувань відмовились підтвердити цю інформацію. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.
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