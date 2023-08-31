Постріли пролунали одразу після того, як поліцейська дістала від нападника удар в голову й впала на землю.

Стрілянина у Дніпрі. Юристи однієї з компаній детально проаналізували трагічний інцидент з порушником та патрульними. І визначили, що правоохоронець не мав права застосувати вогнепальну зброю без попередження. З боку цивільного чоловіка також зафіксовані порушення. Він не мав права бити поліцейську. А вирішувати конфлікт мали обидві сторони в юридичній площині.

Хронологію резонансної події - відтворив Артур Терещенко.

Дніпро. 29 серпня. Одне з жвавих перехресть у правобережній частині міста. Водій автомобіля "Ягуар", порушивши правила, повернув ліворуч. Його починають переслідувати поліцейські. На стоп-кадрі з вуличної камери спостереження добре видно, що за кермом сидить чоловік, а поруч пасажирка!

Коли престижну іномарку таки зупинили правоохоронці, на водійському сидінні вже перебувала жінка. Ролик починається з того, що двері автомобіля з боку водія відчинені, там сидить жінка і кричить, що їй боляче. Вона вимагає від поліцейського відпустити її руку та ногу.

- Ви знімаєте? - Так, знімаємо. - Мені боляче, прошу пусти мене, ти не маєш права. Пусти мою ногу...

Коли поліцейські витягли жінку з машини та поклали на землю, її чоловік вибіг з авто та накинувся на правоохоронців з кулаками. В цей момент патрульна, щоб заспокоїти нападника, використовує газовий балончик. Чоловік б'є дівчину в обличчя і йде до її напарника. Все, що відбувається на вулиці, з салону авто продовжують знімати діти. Далі один із хлопчиків вистрибує з машини.

- Папо, давай. Папа… - На землю, на землю...

Від поранень чоловік, якому 1 вересня мало б виповнитися 39 років, помирає. Поліцейська зі зламаним носом та травмою голови опиняється в лікарні. Групу з розслідування гучного злочину очолюють працівники ДБР. Кримінальне провадження відкривають за статтями умисне вбивство та перевищення службових повноважень.

На ранок середи представники прокуратури виступають із заявою про затримання патрульного, який застосував табельну зброю.

Олександр Савенко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури:

Поки що затримана одна особа. Правомірність, порядок та весь алгоритм їх дій буде предметом дослідження цього кримінального провадження.

Правозахисники переконані: істину допоможе встановити відео з нагрудних камер патрульних.

Павло Корсуновський, правозахисник:

Відео з боді-камер поліцейського - це докази. Це докази, які мають бути вилучені відповідно до законодавства і відповідно до КПК. Чи дозволить слідчій або процесуальний керівник, прокурор розсекретити, показати це відео - це питання до них. Чи мають вони зараз намір це зробити? Можливо, якийсь кусок і оприлюднять.

В середу ввечері нацполіція оприлюднює відео з нагрудних камер поліцейських. З кадрів стає зрозуміло, що правоохоронці стикнулися з лайкою та погрозами.

- Якого ти мене зупинила? - Я тебе не зупиняла. - А що ти хочеш від мене, сексу? Я тобі не дам...

Наприкінці брутального спілкування, чоловік наказує своїй співмешканці заводити двигун. При спробі поїхати геть конфлікт переростає у фізичний опір представникам влади.

- На місце повертайтесь я вам сказав. - Ви що робите? Будуть застосовані заходи примусу. - Залишайтесь на місці, ви будете затримані...

Постріли пролунали одразу після того, як поліцейська дістала від нападника удар в голову й впала на землю. А згодом прийшли результати розтину. В крові вбитого чоловіка виявили алкоголь на рівні 2.48 проміле, це приблизно випита пляшка горілки. За життя власник елітного авто мав ритуальний бізнес в одному з районів області.

Тим часом у МВС планують оголосити про підозру жінці, яка начебто перебувала за кермом "Ягуара". Їй інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.