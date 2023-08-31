"Ворог не може організувати процес": СБУ про фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях [ Редагувати ]
У четвер, 31 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівник пресслужби Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів про підготовку рф до фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях.
СБУ володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ми не просто знаємо імена зрадників і колаборантів, але й всі їх установчі дані, включаючи коло спілкування, маршрути пересування і місця проживання.
"Що стосується самого так званого виборчого процесу. СБУ бачить, що ворог не може організувати цей процес належним чином, через що в різних тимчасово окупованих територіях зміщується час початку фейкового голосування. Так, на Херсонщині окупанти уже оголосили про так зване дострокове голосування, яке має стартувати вже 2 вересня. Тобто всі вихідні. При тому, що єдиний так званий день голосування у рф - це 10 вересня", - сказав він.
Ми знаємо, що за допомогу у проведені так званих виборів загарбники пропонують грошову винагороду від 10 тисяч рублів, але і це не дуже допомагає, адже після бавовни у так званій виборчій дільниці на тимчасово окупованій частині Запоріжжя охочих допомагати ворогу стало набагато менше.
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