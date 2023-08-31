Чому окупанти почали фейкові вибори достроково: голова Мелітополя назвав причини [ Редагувати ]
У четвер, 31 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про причини дострокового початку фейкових виборів окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Вони поспішають через декілька причин. По-перше, вони розпочали сьогодні безпосередньо на території тих міст, які знаходяться у безпосередній близькості до Запорізької лінії фронту. Наприклад, Василівка, Токмак. Ми розуміємо, що останні дні або тижні залишилось ворогу на цій території, саме тому вони й поспішають там провести побудинковий обхід під виглядом фейкових виборів.
Хочу зауважити, що якщо вони приходять до будинку, а там ніхто не відкриває, то вони погрожують, що прийдуть ще раз. Ходять з озброєними людьми. Тому розуміємо, що це точно не про демократію.
Дійсно 1- вересня вони роблять єдиний день голосування, де вже роздали рознарядки. На приклад, у Бердянську всьому медичному персоналу дали розпорядку прийти у товпі постояти, щоб їх зняли і начебто проголосувати. Саме такою є організація виборів на тимчасово окупованій території.
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