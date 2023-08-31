У четвер, 31 серпня, у Дніпровському суді обирають запобіжний захід патрульному, який тричі вистрілив у порушника ПДР, в результаті чого він загинув. Про те, що відомо станом на зараз, розповіла кореспондент "Інтера".

Суд вже близько години знаходиться у нарадчій кімнаті, мають от-от винести рішення стосовно запобіжного заходу патрульному.

Зазначимо, що прокуратура вимагає 60 діб без права внесення застави.

Захист вважає, що дії підзахисного були правомірними і просить домашній арешт, готові взяти патрульного під особисті зобов'язання або ж арешт, але з можливістю внесення застави.

Під час слухання патрульний мав слово, він сказав, що вини своєї не визнає, через стан здоровʼя він знаходиться на слуханні онлайн. За словами адвокатів, у нього черепно-мозкова травма та численні забої тканин, то ж для нього і вимагають стаціонарне лікування.

Патрульному інкримінують перевищення службових обовʼязків. За цією статтею йому загрожує від 9-15 років позбавлення волі або ж довічне увʼязнення. Наразі суд обирає. Близько 2 годин тривало засідання, близько 18:00 години судді вийшли до нарадчої кімнати аби винести рішення.

Крім того, правоохоронні органи готують підозру для жінки, власне знайомої вбитого, їй інкримінують посягання на життя правоохоронця.