Комунальна боргова яма. За час війни вона суттєво збільшилася. За підрахунками експертів, сьогодні заборгованість населення за комірне сягнула вже понад 110 мільярдів гривень. Це на третину більше ніж до війни. Відключати від послуг неплатників компанії не можуть через мораторій. Тому використовують інші методи впливу на боржників.

Які саме? І наскільки вони дієві? З'ясовувала Жанна Дутчак.

В центрі обслуговування "Івано-Франківськводоекотехпрому" натовп відвідувачів. Одні звіряють рахунки, інші - їх оплачують. Представники підприємства кажуть: на жаль, далеко не всі франківці такі свідомі. Заборгованість містян досягнула рекордного рівня - шістдесят п'ять мільйонів гривень. І з кожним місяцем ця цифра зростає.

Володимир Шпег, начальник відділу роботи зі споживачами контакт-центр КП "Івано-Франківськводоекотехпрому":

Цей місяць ми взагалі не добрали десь приблизно близько 4 мільйонів. Фактично більшість із них залишаються ті самі люди, які не платили до війни й не хочуть зараз платити.

Чим більше зростають борги, тим важче працювати підприємству. Вже зараз не вистачає обігових коштів для закупівлі матеріалів - кажуть на підприємстві. І додають: якщо франківці й далі не платитимуть - доведеться запровадити погодинну подачу води.

Володимир Шпег, начальник відділу роботи зі споживачами контакт-центр КП "Івано-Франківськводоекотехпрому":

Ми змушені перейти на це у звязку із тим, що ми не витягнемо. Буде з 11 до 5 ранку, з 5 ранку буде подаватися. Але також потрібно розуміти, що з 5 ранку більшість людей не отримає водопостачання.

Боргують франківці не лише за воду, але й за інші компослуги.

Тетяна Шутка, заступниця директора ТОВ "Прикарпатенерготрейд" з питань обслуговування клієнтів:

Станом на перше серпня у нас була заборгованість близько 270 мільйонів по побуту. З них протермінована заборгованість - від одного до шести місяців боргу, у декого й рік і більше. Ця заборгованість становить 96 мільйонів.

Але навіть таких злісних неплатників не мають права відключати, кажуть енергетики. На час воєнного стану діє мораторій. Тож компанії використовують інші методи впливу на боржника - надсилають рахунки, смс-нагадування, особисто обдзвонюють. А ще пропонують реструктуризувати борг.

Тетяна Шутка, заступниця директора ТОВ "Прикарпатенерготрейд" з питань обслуговування клієнтів:

Якщо не допомагає і це, тоді ми відправляємо досудову претензію, очікуємо певний час і передаємо борг в суд. Щомісяця для наших адвокатів ми передаємо близько ста-ста десяти справ.

Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг:

У 2023 році був зафіксований рекорд - більша частина судових позовів, які є на сьогодні, якраз щодо боргів за житлово-комунальні послуги. Це близько 53 тисяч заяв від монополістів. Мова йде про борги минулих періодів.

В Івано-Франківському міському суді за цей рік таких заяв теж рекордно багато - дев'яносто відсотків від всіх наказних проваджень.

Михайло Савлюк, речник Івано-Франківського міського суду:

Ці наказні провадження, так звані судові накази, слухаються без участі сторін. Тому розглядаються досить швидко. І розглядається досить багато. Суд задовольнив близько 70 відсотків таких позивних заяв.

Далі такі судові накази потрапляють у виконавчу службу, яка тепер може арештувати як майно, так і банківські рахунки боржників. І навіть забрати до п'ятдесяти відсотків пенсії. З початку великої війни це тимчасово призупиняли, але в травні цей мораторій зняли.

Володимир Шпег, начальник відділу роботи зі споживачами контакт-центр КП "Івано-Франківськводоекотехпрому":

Зараз суд досить швидко накладає арешт на майно, накладає арешт на карточки банківські, і все стягується на користь підприємства. Судовий збір збільшився. І окрім їхнього боргу, якщо у них там борг 5 тисяч, треба ще заплатити судовий збір 2400.

Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг:

Також як один із варіантів - реєстрація боржників за житлово-комунальні послуги в перелік тих людей, які не можуть отримати кредит.

Попри це, борги населення за комунальні послуги в Україні й далі зростають. За словами експертів, з початку війни сума збільшилась на третину - і нині становить вже 110 мільярдів гривень.

Але чому ж українці не платять за комірне? Фахівці кажуть: причин чимало. Багато людей наразі просто не платоспроможні, особливо жителі прифронтових територій. Нікуди не ділися і злісні неплатники. Підсилюють загальну суму боргу і нарахування з окупованих населених пунктів, які експерти називають незаконними.

Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг:

В Мелітополі, наприклад, нарахували монополісти, хоча місто вже понад рік знаходиться в окупації, платіжки людям на 650 мільйонів гривень боргів за житлово-комунальні послуги.

Звісно, такі рахунки українці можуть оскаржувати в суді. Але експерти сподіваються, що цю проблему незабаром врегулюють на законодавчому рівні.