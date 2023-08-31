Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про те, що рф днями доправила до білорусі перші ядерні боєголовки, однак використати їх не вийде, адже в країні було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння. Про це повідомляє "1+1".

Буданов пояснив, чому білоруси не застосують ядерну зброю.

Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторам.

Він також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".