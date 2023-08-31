У Міністерстві внутрішніх справ запевняють: Херсонщина досі залишається небезпечним регіоном для життя.

Екологічну ситуацію на Херсонщині обговорили на Конгресі місцевих та регіональних влад. Захід провели в Києві разом з представниками тергромад. Михайло Манилюк розкаже докладніше.

Багатостраждальна Херсонщина. Регіон, який російське військо продовжує стирати із лиця землі. Від ворожих обстрілів тут щодня страждають будинки мирних людей, школи, дитсадки, лікарні. Усе це потрібно відновлювати!

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента:

Сьогодні в нас такий пілотний проєкт. Ми розпочинаємо з Херсонської області. І сьогодні спробуємо говорити дійсно напряму з кожною громадою так, щоб кожна громада мала можливості поставити питання й отримати відповіді від будь-кого, хто сьогодні присутній на президії.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Масштаби руйнувань, які були завдані діями окупаційних військ наразі дуже складно оцінити, зокрема з урахуванням того, що частина території Херсонщини, на жаль, ще досі тимчасово не підконтрольна Україні й продовжуються важкі бої за її звільнення. Проте, такі глобальні трагедії, як підрив росіянами Каховської ГЕС широко відомий в усьому цивілізованому світові.

Жителі деяких районів і досі не можуть оговтатися після підриву окупантами Каховської ГЕС. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів підрахували: Україна втратила понад сімдесят відсотків води із Каховського водосховища!

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Затоплено багато лісів, ми розуміємо, що половину з яких ми потенційно втратили. Але зупинюсь на тому, що пораховано на сьогодні понад 146 мільярдів гривень. Це збитки нашому довкіллю за даними держекоінспекції.

Екологічна ситуація та відновлення водопостачання на деокупованій території Херсонщини - саме цим питанням приділили найбільше уваги на Конгресі, який очолив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Зокрема, на засіданні вирішили пришвидшити буріння нових свердловин, ремонтувати та будувати водогони.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Майже сімсот тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Силам внутрішніх справ вдалося налагодити регулярний підвіз води в постраждалі райони в перші дні. До цього процесу залучено 75 одиниць техніки, які на сьогодні також працюють в зоні лиха.

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють: Херсонщина досі залишається небезпечним регіоном для життя. Адже росіяни залишили тут багато смертоносного залізяччя!

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Близько трьохсот поліцейських на Дніпропетровщині та Херсонщині залучаються до патрулювання прибережної зони, бо найбільша небезпека саме в болотистій поверхні, яка залишилася після відходу води, та, ймовірні, приховані мінні небезпеки. Потоки води змили встановлені окупантами протипіхотні та протитанкові міни, боєприпаси й вибухонебезпечні предмети. Наші фахівці обстежили близько 740 гектарів території у постраждалих районах. Знайдено та знешкоджено близько 100 вибухонебезпечних предметів.

Херсонщина є не лише форпостом у стримуванні російського війська, а й вагомою складовою соціальної, економічної, екологічної, культурної сфер життя всіх українців. І цей регіон потрібно якнайшвидше відновити й захистити!

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Це і захист людей, які знаходяться на цих територіях, відновлення нормального життєзабезпечення в деокупованих регіонах Херсонщини й гуманітарне розмінування, і підтримка бізнесу, що попри всі складнощі не припинив свою роботу.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Я хочу зі своєї сторони лише подякувати за організацію цього формату. Дуже практично, дуже корисно для всіх учасників цього спілкування.

Головуючий Конгресу Андрій Єрмак зазначив, що такий формат буде продовжено, аби почути усіх громадян. У планах долучити й іноземних дипломатів із країн, які співпрацюють з регіонами нашої держави.