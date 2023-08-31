Деякі учасники енергоринку в Україні дбають про свої надприбутки, а не суспільні інтереси. Таку думку у рамках загальнонаціонального марафону висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, пише UAInfo.

За словами експерта, що послався на розслідування 24 каналу, енергетичний монополіст компанія ДТЕК Одеські електромережі виводить з країни колосальні кошти та в умовах війни продовжує працювати як приватна компанія, ставлячи на чільне місце прибуток.

Деякі учасники енергоринку поводяться не надто коректно… Якби абсолютно кожна доступна сьогодні гривня прямувала на ремонт наших розподільчих мереж та нашої енергогенерації. Насправді це відбувається не так… Компанія ДТЕК Одеські електромережі офіційно через рішення акціонерів виводить колосальні гроші з нашої країни. Йдеться про 8 млрд гривень. При цьому 100 млн виводиться як фінансова допомога своєї материнської компанії в Нідерландах. Додатково на 20 млн купуються облігації цієї ж компанії й ще 100 млн — кладуться на депозит у свій же банк ПУМБ. І водночас просять 7 млрд гривень із державного бюджету, бо треба ремонтувати трансформатори.

На думку експерта ДТЕК навіть за умов війни, продовжує поводитися як комерційна структура, заточена під отримання максимального прибутку.

У березні минулого року держрегулятор запропонував спрощену процедуру підключення. Що робить ДТЕК - просто не використовує спрощену процедуру, і громадяни змушені платити по 8-9 грн за кіловат, і це вказує на бажання зберегти рівень наддоходів. У довоєнній економіці в бізнес-секторі інвестори будували за півтора року те, на що у ДТЕК йшло від трьох років оформлення і вище, компанія морально застаріла і потребує реформ, вона не встигає за ринком.

За його словами, така повільність стане проблемою після війни, коли почнуть масово відбудовувати об'єкти житлової інфраструктури. Експерт робить висновок, що не завжди приватний власник може бути ефективним, що не йде на користь відновленню української енергетики.