Загалом до кінця року в Посад-Покровському мають звести 75 нових будинків та 45 відремонтувати.

Село Посад-Покровське - одне з найбільш зруйнованих на Херсонщині. І воно одне з перших, які взялися відновлювати. Експериментальний проєкт реалізує Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Наші кореспонденти побували на місці й розкажуть про все докладніше.

Це центральна вулиця Посад-Покровського. Як і в решті села, тут геть усе зруйноване. За новеньким парканом понівечені будинки й двори.

Микола Павлович каже: все, що довгі роки наживали з дружиною, втратили. Поки мешкають у модульному будиночку. Прибудували кімнатку для літньої кухні. З усіх благ цивілізації лише світло.

Микола Павлович підрахував, відновлення оселі вартувало б йому понад тридцять тисяч доларів. Таких грошей пенсіонери не мають. І це проблема для всіх жителів Посад-Покровського. При цьому село зруйноване майже повністю. Тому відбудовуватиме його держава.

Мустафа Найєм - голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України:

Концепція в тому, щоб відбудувати село не просто в тому вигляді, як було, а буде удосконалено соціальну інфраструктуру, будуть об'єднано дитсадок, буде об'єднано школу. Це буде єдиний громадський центр, буде центр безпеки, де буде об'єднано пункт швидкої й пожежна станція, поліцейська станція.

Відновлення буде комплексним і розраховане до 2025 року. Почали з відбудови 5 будинків на центральній вулиці.

На ділянках вже прибрали руїни та розрівняли поверхню. Будівельники працюють над фундаментом.

Андрій Єгізаров - будівельник:

Ускладнюється сюди логістика. Не кожен погодиться тут працювати. Тут досі розміновують, постійні вибухи. Війна ж недалеко, тут 5 км. Складності: логістика й знайти тих, хто буде тут працювати.

Будинки мають бути стандартні: 70 чи 90 квадратів. Проєкти зазделегідь узгоджують з власниками. Інна сподівається, що їхню оселю зможуть відновити найближчим часом. Бо поки з чоловіком живуть у родичів.

Інна Данилевська - жителька села Посад-Покровське:

Ми згодилися на 90 квадратів. Різниця невелика. Зробили проєкт будинку, зробити, як було. Всі кімнати в тому ж порядку. Гараж.

Загалом до кінця року в Посад-Покровському мають звести 75 нових будинків та 45 відремонтувати. Найбільше люди чекають на відновлення мережі водо- та газопостачання.

Микола Савченко - начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області:

«На даний час виконуються підготовчі роботи, виконуються інженерні вишукування даного села - геологія, геодезія, укладаються договори на відновлення комунікацій.

На допомогу дуже чекають всі мешканці села. Але поки у відновленні не всі можуть взяти участь.

Лариса Соколова - помічниця старости села Посад-Покровське:

Дуже великі проблеми в людей з документами. Відсутні документи. Потрібно зробить кадастровий номер на земельну ділянку, люди виготовляють. Це затримує процес відновлення.

Проєкт комплексної відбудови села - експериментальний. Поки що Агенство працює з п'ятьма населеними пунктами в різних областях. Далі цей досвід можуть поширити на всю країну.